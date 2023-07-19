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Tootmine lõpetatud
40PFT4200/12
Õhuke Full HD LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4200-seeria Full HD Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
102 cm (40")
Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.
Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu lõid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööriga.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-07-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-07-19
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.