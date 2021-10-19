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Tootmine lõpetatud

Momentum4K HDR kuvar Ambiglowga

436M6VBPAB/01

4
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Elage hetkes
Ambiglow-valgustusega Momentumi 4K HDR-kuvar pakub uut taset kaasahaarava meelelahutuse nautimisel. DisplayHDR 1000 sertifikaadiga suur 4K UHD-ekraan pakub nõelteravat pilti ja kaasahaaravat pildikvaliteeti, mis aitab teil hetke nautida.
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Elage hetkes

  • Momentum

  • 43 (42,51" / 108 cm diagonaal)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.

MultiView võimaldab kaksikühendust ja -vaadet ühel ajal

MultiView võimaldab kaksikühendust ja -vaadet ühel ajal

Ülisuure lahutusvõimega Philipsi MultiView’ga ekraan tagab parima ühenduvuse. MultiView võimaldab aktiivset kaksikühendust ja -vaadet, mistõttu saate keerulisema multitegumtöötluse puhul mitme seadmega (nt personaalarvuti ja sülearvuti) samaaegselt töötada.

DisplayHDR 1000 üliselge ja tõetruu pildi tagamiseks

DisplayHDR 1000 üliselge ja tõetruu pildi tagamiseks

VESA-sertifikaadiga DisplayHDR 1000 viib visuaalse kogemuse võrreldes muude HDR-ühilduvusega ekraanidega täiesti uuele tasemele. Sügavmusta ja säravvalge ning kirgaste toonide vastandlikus mängus näete detaile, mida varem märganudki pole. Mängijatel on nüüd end pimedatesse nurkadesse ja hämaratale aladele peitvaid vaenlasi kerge leida ning filmisõbrad saavad nautida kaasahaaravat ja elutruud vaatemängu. Sellel Philipsi Momentumil on mitu HDR-režiimi eri kasutusviiside jaoks: HDR-mäng, HDR-film ja HDR-foto.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-3620519
  • Award image AWARD-3620296

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4.0

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

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See arvustus tehti tootele Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

21/11/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Positiivsed omadused

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Negatiivsed omadused

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

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25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

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  3. USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt

  4. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  5. BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976

  6. Monitor võib pildil näidatust erineda.

  7. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  8. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  9. 10 bitti virvtoonitakse FRC abil 8 biti võrra