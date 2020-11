Kõik teie ühendused läbi ühe USB-C kaabli

Uuel USB 3.1 C-tüüpi kaablil on õhuke ja pööratav konnektor, pakkudes lihtsat ühe kaabliga dokkimisvõimalust. Lihtsalt ühendage kõik lisaseadmed monitoriga, mis on kui dokk, millel on vaid üks kaabliühendus sülearvutiga, hõlmates suure eraldusvõimega videoväljundit arvutist monitori. USB 3.1 võimaldab kiiret andmeedastust, mis on kuni 20 korda kiirem kui USB 2.0; nii on 4K filmi edastamine kiirem kui kunagi varem. Üks lihtne kaabel kõikide ühenduste jaoks.