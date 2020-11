Lõimitud IPTV süsteem parimaks personaalseks suhtlemiseks

Ohutud kulud ja ei mingit segadust. Meie uute Smart TV-dega saate oma hotelli süsteemid otse telerisse üles ehitada. Interaktiivsed kanalid, nõudevideo, interaktiivsed hotellimenüüd ja -teave, lisaks ka veebipõhised tellimisüsteemid - see kõik on võimalik välise, telerile kinnitatava kastita. Lisaks sisu edastamisele koaksiaalkaablitega saate nüüd kasutada ka oma internetivõrku oma telekanalite või VOD-de otse telerisse saatmiseks. Meie partnervõrk hoolitseb selle eest, et teie sisu jõuaks kindlasti teie vajadustele kohandatud portaali.