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Tootmine lõpetatud
43PFT4132/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Stiilse disaini ning hea kvaliteedi ja hinna suhtega. Digital Crystal Cleari funktsiooniga Philips 4100 teler pakub suurepärast Full-HD pildikvaliteeti, suurt kontrastsust ja selget heli. See lihtsastikasutatav mudel muudab meelelahutuse nautimise lihtsaks.
108 cm (43")
Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C
Uut telerit kavandama asudes kaaluvad meie meeskonnad kõiki aspekte - alustades tehnoloogiast ja lõpetades disainiga. Uuenduslik telerialus on loodud selliselt, et teleri alla – sinna, kus tavaliselt on teleri jalg – tekiks ruumi ning vaatamiselamus muutuks veelgi kaasahaaravamaks. Tulemus? Kindlalt seisev, tulevikku vaatav teler
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
4.0
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
fotoamator
08/02/2018
Polska
Ma wiele doskonałych funkcji
doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Positiivsed omadused
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Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-11-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-11-02
Axel2014
29/12/2020
Magyarország
Kiválló termék
Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.
Positiivsed omadused
FullHD, HDMI, USB portok, design
Negatiivsed omadused
Hangzás.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Kasutamise kuupäev 2019-12-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Kasutamise kuupäev 2019-12-29
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).