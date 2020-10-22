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Tootmine lõpetatud

7300 seriesÜliõhuke 4K UHD LED Android TV

43PUS7303/12

4.2

| (291) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet

Üliõhuke 4K UHD LED Android TV

Nautige armastatud telesaateid, filme ja mänge 4K UHD teleris, milles esitatakse allikast olenemata alati suurepärast sisu. Android TV, traadita side ja Ambilight ei võimalda lemmiksisu ainult striimida, vaid haarab teid ka kaasa.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kolmekülgse Ambilightiga

Üliõhuke 4K UHD LED Android TV

  • 108 cm (43") Ambilight TV

  • 1600 Pildikvaliteedi indeks

  • HDR Plus

  • Pildimootor P5 Perfect

Quad Core protsessor ja Android. Vabastage oma sisu.

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

4K Ultra HD. Tänu teravatele piltidele tunnete end olevat otsekui tegevuse keskel.

4K Ultra HD. Tänu teravatele piltidele tunnete end olevat otsekui tegevuse keskel.

Tavalise Full HD teleri eraldusvõimest neli korda suurema eraldusvõimega Ultra HD esitab ekraanil üle 8 miljoni piksli ja kasutab meie unikaalset Ultra Resolution Upscalingu tehnoloogiat. Nautige originaalsisust olenemata täiustatud kvaliteediga pilte ning ülima sügavuse, kontrastsuse, loomuliku liikumise ja tõetruude detailidega teravaid kaadreid.

Kitsas ümbrisvõru ja metallalus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

291

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

22/10/2020

Latvija

Latvija

Izcila kvalitāte!

Iegādājos 2018. gadā, jo tobrīd tas bija jaunākais modelis. Joprojām kalpo izcili, visa ģimene esam sajūsmā!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

Kasutamise kuupäev 2018-10-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

Kasutamise kuupäev 2018-10-22

19/12/2018

Latvija

Latvija

FORŠI

Really GREAT TV SMART TV ANDROID DVB-S DVB-T DVB-C Google Play is aviable

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

25/11/2019

Lietuva

Lietuva

Geras televizorius man patiko

Puikus televizorius kam nereikia garso kalančio kaip per kolonėlę,deja šičia tokio nebus bet man jo užtenka, puikus ryžkus vaizdas, lengvas android 8 programinis valdymas kaip telefone, viskas jame veikia balsu per distancini galima išsikviest ką nori, puikiai veikia yotube ir kiti priedai, galima pristabdyt žiurimą programa 1 valandai (ilgiau nelaikys nelaikys jai pristabdžius pereisit į kitą įrenginį per HDMI) žodžiu žiūri ir mėgaujiesi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  3. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  4. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  5. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  7. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  8. Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).

  9. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).

  10. Sisseehitatud Google Assistant on kõigil 2018. aasta Androidi teleritel pärast tarkvaravärskendust.

  11. Selle funktsionaalsus oleneb ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.