Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
Teleri kaudu pakutavate hääljuhtimisteenuste ulatus sõltub riigist ja keelest. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ning teistes riikides ja piirkondades.