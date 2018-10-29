Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.