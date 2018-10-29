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Tootmine lõpetatud
48PFK6300/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
6300-seeria Full HD teler Perfect Pixel HD-ga töötab sujuvalt ning ergas ja selge pildikvaliteet tagab elava ja elutruu pildi. Loomulikud materjalid, õhukesed jooned ja ainulaadsed funktsioonid nagu Ambilight muudavad selle veelgi kaunimalt nauditavaks.
121 cm (48")
Full HD LED-teler
DVB-T/C/S/S2
Meie auhinnatud tehnoloogiatel põhineva lahendusega oleme viinud kõrgeraldusega pildikvaliteedi täiesti uuele tasemele. Philips Perfect Pixel HD mootor edastab üliteravat liikuvat pilti. Alustades rikkalikematest ja elavamatest värvidest ning loomulikest nahatoonidest ja lõpetades sügavama musta ja säravama valgega, on iga detail tõeline vaatamisnauding.
Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.
Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööriga. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.
Arvustused
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
(Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.