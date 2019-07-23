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Tootmine lõpetatud
49PFS4132/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Stiilse disaini ning hea kvaliteedi ja hinna suhtega. Digital Crystal Cleari funktsiooniga Philips 4100 teler pakub suurepärast Full-HD pildikvaliteeti, suurt kontrastsust ja selget heli. See lihtsastikasutatav mudel muudab meelelahutuse nautimise lihtsaks.
123 cm (49")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Uut telerit kavandama asudes kaaluvad meie meeskonnad kõiki aspekte - alustades tehnoloogiast ja lõpetades disainiga. Uuenduslik telerialus on loodud selliselt, et teleri alla – sinna, kus tavaliselt on teleri jalg – tekiks ruumi ning vaatamiselamus muutuks veelgi kaasahaaravamaks. Tulemus? Kindlalt seisev, tulevikku vaatav teler
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
4.2
5-st
94
Auhinnad
84%
soovitab seda toodet
Abreka
23/07/2019
Latvija
Šis produkts atbalst manam pieprasijumam.
Viegls un erts. Ļoti sapratams un nav sarežģits priekš veca cilveka.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Pūkainā
18/12/2017
Latvija
Nav tas ko gsidīju
Diemžēl ieliku pārdošanā un meklēju citu.bilde ļoooti neskaidra.
See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
See arvustus tehti tootele 4100 series 43PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
WalWit
18/03/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Telewizir Full HD,32"
Produkt w dobrej cenie, taki jak chciałem do małego pokoju. Ilość funkcji wystarczająca dla niewybrednych.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-02-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-02-18
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).