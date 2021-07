HDR Plus. Täiustatud kontrast, värvid ja teravus.

High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.