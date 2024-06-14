Valmistatud ringlussevõetud plastist. Vastutustundlik pakendamine.

Sellel Ambilighti teleril on stiilne ja tagasihoidlik välimus ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri puldi valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.