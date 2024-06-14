50PUS8009/12
4K Ambilight teler
Sukeldu sellesse kõigesse funktsiooniderikka Ambilight-teleriga! Sa saad suurepärase pildi, realistliku Dolby Atmose heli ja sujuva mängukogemuse. Mida iganes sa vaatad või mängid, Ambilight annab põnevust juurde – see ponainulaadseks teleriõhtuks.Vaadake kõiki eeliseid
Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.
Nautige kõike, mida vaatate selle ereda 4K (UHD) Ambilighti LED-teleriga. Philipsi teleri Pixel Precise Ultra HD mootor optimeerib pildikvaliteeti terava pildi, rikkalike värvide ja sujuva liikumise saavutamiseks. Alati parim võimalik vaatamiskogemus.
Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.
Dolby Atmos tõmbab teid sügavale, otse kõige keskmesse, paigutades heliefektid teie ümber ja kohale. Olgu selleks siis pea kohal lendavad kosmoselaevad või vaevukuuldavad sammud selja tagant – tunnete end viibivat otsekui sündmuste keskel.
HDMI VRR võimaldab kiire mängukogemuse ja sujuva graafika abil oma konsoolist parimat saada. Väike sisendi viitajaga seade aktiveerub automaatselt, kui konsooli sisse lülitate. Ambilighti mängurežiim muudab mängumaailmas seiklemise veelgi põnevamaks.
Sujuv ühilduvus Matteri ja Control4-ga tähendab, et saate selle 4K AmbilightI teleri hõlpsalt oma olemasolevasse nutikodu võrku integreerida.
Sellel Ambilighti teleril on stiilne ja tagasihoidlik välimus ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri puldi valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.
Õhuke teler elegantse ja pilkupüüdva disainiga.
Matteri ja Control4 ühilduvus.
