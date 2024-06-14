Otsisõnad

  • 4K Ambilight teler 4K Ambilight teler 4K Ambilight teler
    Energy Label Europe E Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 75.0KB)

    LED 4K Ambilight teler

    50PUS8009/12

    4K Ambilight teler

    Sukeldu sellesse kõigesse funktsiooniderikka Ambilight-teleriga! Sa saad suurepärase pildi, realistliku Dolby Atmose heli ja sujuva mängukogemuse. Mida iganes sa vaatad või mängid, Ambilight annab põnevust juurde – see ponainulaadseks teleriõhtuks.

    Saadaval:

    LED 4K Ambilight teler

    4K Ambilight teler

    Suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega Ambilighti teler

    • 126 cm (50") Ambilight teler
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Titan OS-i nutiplatvorm
    • Dolby Atmose heli
    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.

    Elav vaatamiskogemus selge ja üliterava pildiga

    Elav vaatamiskogemus selge ja üliterava pildiga

    Nautige kõike, mida vaatate selle ereda 4K (UHD) Ambilighti LED-teleriga. Philipsi teleri Pixel Precise Ultra HD mootor optimeerib pildikvaliteeti terava pildi, rikkalike värvide ja sujuva liikumise saavutamiseks. Alati parim võimalik vaatamiskogemus.

    Leidke otsitav sisu hõlpsalt. TITAN OS.

    Leidke otsitav sisu hõlpsalt. TITAN OS.

    Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.

    Dolby Atmos kinoheli loomiseks.

    Dolby Atmos kinoheli loomiseks.

    Dolby Atmos tõmbab teid sügavale, otse kõige keskmesse, paigutades heliefektid teie ümber ja kohale. Olgu selleks siis pea kohal lendavad kosmoselaevad või vaevukuuldavad sammud selja tagant – tunnete end viibivat otsekui sündmuste keskel.

    Mängimiseks valmis. VRR ja väike sisendi viitaeg igal konsoolil.

    Mängimiseks valmis. VRR ja väike sisendi viitaeg igal konsoolil.

    HDMI VRR võimaldab kiire mängukogemuse ja sujuva graafika abil oma konsoolist parimat saada. Väike sisendi viitajaga seade aktiveerub automaatselt, kui konsooli sisse lülitate. Ambilighti mängurežiim muudab mängumaailmas seiklemise veelgi põnevamaks.

    Ühendub sujuvalt nutikodu võrkudega.

    Ühendub sujuvalt nutikodu võrkudega.

    Sujuv ühilduvus Matteri ja Control4-ga tähendab, et saate selle 4K AmbilightI teleri hõlpsalt oma olemasolevasse nutikodu võrku integreerida.

    Valmistatud ringlussevõetud plastist. Vastutustundlik pakendamine.

    Sellel Ambilighti teleril on stiilne ja tagasihoidlik välimus ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri puldi valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Õhuke teler elegantse ja pilkupüüdva disainiga.

    Õhuke teler elegantse ja pilkupüüdva disainiga.

    Matteri ja Control4 ühilduvus.

    Matteri ja Control4 ühilduvus.

    Tehnilisi andmeid

    • Ambilight

      Ambilighti funktsioonid
      • Kohandumine seinavärviga
      • Režiim Lounge light
      • Ambilight muusikas
      • AmbiSleep
      • Päikesetõusu alarm
      • Ambilight FTI animatsioon
      Ambilighti versioon
      3 küljel

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      50  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      126  cm
      Ekraan
      4K Ultra HD LED-teler
      Paneeli eraldusvõime
      3840 × 2160
      Pildimootor
      Pixel Precise Ultra HD

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 640x480-60Hz
      • 576p-50Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/ 60 Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Telekava*
      8 päeva elektrooniline telekava
      Signaalitugevuse näidik
      Jah
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti
      HEVC tugi
      Jah

    • Smart TV

      SmartTV rakendused*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • TITANi kanal
      • NFT rakendus*
      • STB Controlleri rakendus
      OS
      TITAN OS
      Mälu suurus (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV funktsioonid

      Kasutaja interaktsioon
      Ekraani peegeldamine
      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Häälassistent*
      Sisseehitatud Amazon Alexa
      Smart Home kogemus
      • Töötab Amazon Alexaga
      • Töötab Google'i assistendiga
      • MATTER
      • Sisseehitatud Amazon Alexa

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muusikaesitusvormingud
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Pildiesitusvormingud
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Heli

      Väljundvõimsus (RMS)
      20 W
      Kõlari konfiguratsioon
      2x10 W täisulatuses kõlarid
      Koodek
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Heli täiustused
      • Dolby Bass Enhancement
      • Selge dialoog
      • A.I. heli
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Öörežiim
      • Heli kohandamine

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      3
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • Esitamine ühe vajutusega
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      Wi-Fi 802.11n, 2 × 2, ühesageduslik
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI1-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 1-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      Mängimine
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR (High Dynamic Range)
      • HLG
      • HDR10
      • Ühildub HDR10+ formaadiga

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      1960010
      SDR-i energiaklass
      E
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      45 kWh/1000 h  kWh/1000 h
      HDR-i energiaklass
      G
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      78 kWh/1000 h  kWh/1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2.0  W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      LED LCD

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50/60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      vähem kui 0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
      • Ökorežiim
      • Valgussensor

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult
      • 2 x AAA-patareid
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

    • Disain

      Teleri värvid
      Mattmust raam
      Aluse disain
      Mustad jalad

    • Mõõtmed

      Kaugus 2 aluse vahel
      810  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      200 x 100 mm
      Teler ilma aluseta (L x K x S)
      1111 x 649 x 88 mm
      Teler koos alusega (L x K x S)
      1111 x 674 x 255 mm
      Pakendikarp (L x K x S)
      1240 x 785 x 150 mm
      Teleri kaal ilma aluseta
      8,2 kg
      Teleri kaal koos alusega
      8,4 kg
      Kaal koos pakendiga
      10,0 kg

    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
    • Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
    • HBO Maxi rakenduse teenus on saadaval 2024. aasta augustist.
    • Matter / Control4: see funktsioon muutub kättesaadavaks 2024. aastal tarkvarauuenduse kaudu.
