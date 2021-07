Dolby Vision ja Dolby Atmos. Kinopilt ja -heli.

Tänu Dolby esmaklassiliste heli- ja videoformaatide toele edastatakse teile tõetruu pildi ja heliga HDR-sisu. Vahet ei ole, kas tegemist on uusima seriaali või Blu-Ray plaadiga – nautige just sellist kontrastsust, heledust ja värve, mida režissöör soovis teile näidata. Ja kuulake avaramat heli, kus on olemas nii selgus, detailsus kui ka sügavus.