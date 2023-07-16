Otsisõnad

    Energy Label Europe F Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 201.0KB)

    The One 4K Ambilight teler

    55PUS8518/12

    Üks seade, mis pakub kõike.

    Andke oma vabale ajale sellega tõuge. See 4K Ambilighti teler viib teid sügavale igasse saatesse, filmi ja mängu! Saate põneva pildikvaliteedi, kõik kohustuslikud voogedastusrakendused ja aluse, mida saab hõlpsalt heliriba jaoks kohandada.

    The One 4K Ambilight teler

    Üks seade, mis pakub kõike.

    4K Ambilight teler

    • 139 cm (55") Ambilight TV
    • Pildiparandusmootor P5 Perfect
    • Toetab peamiseid HDR-vorminguid
    • Google TV™
    See, millel on kaasahaarav Ambilight.

    See, millel on kaasahaarav Ambilight.

    Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale, viies teid värvilisse valgusesse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmiksaatesse, filmidesse ja mängudesse.

    See, mille välimus tekitab põnevust. Philipsi P5 pildimootor.

    See, mille välimus tekitab põnevust. Philipsi P5 pildimootor.

    Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärane kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

    See, millel on Dolby Vision ja Dolby Atmos.

    See, millel on Dolby Vision ja Dolby Atmos.

    Dolby Visioni ja Dolby Atmose abil on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumust valmistavaid stseene, mis on tuvastamiseks liiga tumedad! Kuulake iga sõna selgelt. Kogege heliefekte, nagu kõik toimuks teie ümber.

    Õhuke teler. Tuleviku jaoks valmis.

    Õhuke teler. Tuleviku jaoks valmis.

    Kas otsite telerit, mis sobiks teie tuppa? Selle Ambilighti teleri peaaegu märkamatu raamiga ekraan sobib mis tahes sisekujundusega ja reguleeritava kõrgusega alus on ribakõlaritele ideaalne. Meie pakendites on kasutatud FSC sertifikaadiga ümbertöödeldud pappi ja meie prinditud materjalides ümbertöödeldud paberit.

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    Saate suurepärase ja selge teleri heli otse karbist välja võttes. Kui soovite enamat, võimaldab Philipsi juhtmevaba kodusüsteem koos DTS Play-Fi-ga luua mõne sekundiga ühenduse kodus olevate ühilduvate ribakõlaritede ja juhtmevabade kõlaritega. Saate isegi luua kodukino ruumilise helisüsteemi, kasutades telerit keskkõlarina.

    Armastab mängida. 60 Hz, üliväike sisendviivitus, VRR, üliväike sisendviivitus.

    Armastab mängida. 60 Hz, üliväike sisendviivitus, VRR, üliväike sisendviivitus.

    Ei jõua ära oodata, millal mängida saab? Teie HDMI 2.1-ga 60Hz Ambilighti teler toetab kiiret mängimist ja selle Ultra Motion Clarity režiim annab teravama ja sujuvama pildi. Lülitage konsool sisse ja ülimadala sisendviivituse seade aktiveeritakse automaatselt ja Ambilighti mängurežiim muudab põnevuse veelgi suuremaks.

    Meelelahutus, mida te armastate, väikese abiga Google' ist.

    Meelelahutus, mida te armastate, väikese abiga Google' ist.

    Mida te vaadata tahate? Google TV koondab filmid, saated ja palju muud teie rakendustest ja tellimustest ning korraldab need just teie jaoks. Saate soovitusi selle põhjal, mis teile meeldib, ja saate isegi oma telefonis Google TV rakendust kasutada oma jälgimisloendi kureerimiseks liikvel olles.

    Hääljuhtimine. Google Assistant. Töötab Alexaga

    Hääljuhtimine. Google Assistant. Töötab Alexaga

    Saate valida häälassistente! Vajutage kaugjuhtimispuldil Google Assistanti nuppu ning saate kasutada oma häält filmide ja telesaadete otsimiseks, soovituste saamiseks, ühilduvate nutikate koduseadmete juhtimiseks ja paljuks muuks. Või paluge Alexal telerit juhtida Alexa toega seadmete abil.

    Üliterav pilt. Elamusi pakkuv vaatamiskogemus.

    Olenemata sellest, mida te vaatate, saate nautida eredat, üliteravat ja erksate värvidega pilti. Lisaks ühildub see 4K UHD Ambilight teler kõigi peamiste HDR-vormingutega, nii et näete HDR-sisu voogesituse ajal rohkem detaile isegi tumedates ja heledates kohtades.

    Tehnilisi andmeid

    • Ambilight

      Ambilighti funktsioonid
      • Kohandumine seinavärviga
      • Salongi režiim
      • Mängurežiim
      • Ambilight muusikas
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • töötab Philipsi juhtmevabade kodukõlaritega
      • Ambilighti buutimisanimatsioon
      Ambilighti versioon
      3 küljel

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      55  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      139  cm
      Ekraan
      4K Ultra HD LED-teler
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Loomulik värskendussagedus
      60  Hz
      Pildimootor
      Pildiparandusmootor P5 Perfect
      Pildiparandus
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • Laia värvigammaga 90% DCI/P3
      • CalMAN-i valmidusega
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz
      • ,50Hz,60Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz
      • ,50Hz,60Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Video taasesitus
      • PAL
      • SECAM
      Telekava*
      8 päeva elektrooniline telekava
      Signaalitugevuse näidik
      Jah
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti
      HEVC tugi
      Jah

    • Android TV

      OS
      Google TV™
      Eelnevalt paigaldatud rakendused
      • Google Play filmid*
      • Google Search
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iPlayer
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Fitness App
      • Ambilight Aurora
      Mälu maht (välkmälu)
      16 GB*
      Mängupilv
      Geforce Now

    • Smart TV funktsioonid

      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Kaugjuhtimispult
      hääljuhtimisega
      Häälassistent*
      • Sisseehitatud Google Assistant
      • RC koos mikrofoniga
      • Töötab Alexaga

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Muusikaesitusvormingud
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ja v10)
      • FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Pildiesitusvormingud
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • 360 foto
      • HEIF

    • Töötlus

      Töötlusvõimsus
      Neljatuumaline

    • Heli

      Väljundvõimsus (RMS)
      20 W
      Kõlari konfiguratsioon
      2 × 10 W täieulatusliku heliga kõlarit
      Koodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Heli täiustused
      • A.I. heli
      • Selge dialoog
      • Dolby Atmos
      • Dolby Bass Enhancement
      • Dolby Volume Leveler
      • Öörežiim
      • A.I. EQ
      • DTS Play-Fi
      • Mimi personaliseeritav heli
      • Toa kalibreerimine

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      4
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • Esitamine ühe vajutusega
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne
      • Bluetooth 5.0
      Muud liidesed
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Digitaalne helisisend (optiline)
      • Kõrvaklapiväljund
      • Hoolduspistik
      • Satelliitühendus
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI2-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 2-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      • Maksimaalne andmekiirus 48Gbps
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Mängimine
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision Game
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR (High Dynamic Range)
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      1533388
      SDR-i energiaklass
      F
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      77  kWh/1000 h
      HDR-i energiaklass
      G
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      118  kWh/1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2.0  W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      LED LCD

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      vähem kui 0,3 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
      • Ökorežiim
      • Valgussensor

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult
      • 2 x AAA-patareid
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

    • Disain

      Teleri värvid
      Antratsiithall raam
      Aluse disain
      Antratsiithallid nihkepulgad

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1231,0  mm
      Seadme kõrgus
      720,0  mm
      Seadme sügavus
      81,0  mm
      Toote kaal
      15,2  kg
      Seadme laius (alusega)
      1231.0  mm
      Seadme kõrgus (alusega)
      740.0/778.0  mm
      Seadme sügavus (alusega)
      256.0  mm
      Toote kaal (alusega)
      16.0  kg
      Karbi laius
      1360.0  mm
      Karbi kõrgus
      840.0  mm
      Karbi sügavus
      160.0  mm
      Kaal (koos pakendiga)
      19,5  kg
      Aluse laius
      737.0/1014.0  mm
      Aluse kõrgus
      29.5/68.0  mm
      Aluse sügavus
      256.0  mm
      Kaugus 2 aluse vahel
      737.0/1014/0  mm
      Aluse kõrgus teleri alumise servani
      29.5/68.0  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      200 x 300 mm

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Kaugjuhtimispult
    • 2 x AAA-patareid
    • Lauapealne alus
    • Toitejuhe
    • Kiirjuhend
    • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte.
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Mäluruum (välkmälu): 16 G, tegelik vaba mäluruum võib erineda (sõltub näiteks (eel)installitud rakendustest, operatsioonisüsteemist jne)
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Vajalik Disney+ tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.disneyplus.com. © 2020 Disney ja sellega seotud juriidilised üksused. Disney+ on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Google Assistant on saadaval Philipsi Androidi teleritel, mille operatsioonisüsteem on Android O (8) või uuem. Google Assistant on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk.
    • Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk. YouTube, OK Google ja muud on Google LLC kaubamärgid.
