Muud komplekti tarvikud
- Kaugjuhtimispult
- 2 x AAA-patareid
- Lauapealne alus
- Toitejuhe
- Kiirjuhend
- Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
55PUS8518/12
Üks seade, mis pakub kõike.
Andke oma vabale ajale sellega tõuge. See 4K Ambilighti teler viib teid sügavale igasse saatesse, filmi ja mängu! Saate põneva pildikvaliteedi, kõik kohustuslikud voogedastusrakendused ja aluse, mida saab hõlpsalt heliriba jaoks kohandada.Vaadake kõiki eeliseid
Kahjuks pole see toode enam saadaval
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale, viies teid värvilisse valgusesse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmiksaatesse, filmidesse ja mängudesse.
Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärane kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.
Dolby Visioni ja Dolby Atmose abil on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumust valmistavaid stseene, mis on tuvastamiseks liiga tumedad! Kuulake iga sõna selgelt. Kogege heliefekte, nagu kõik toimuks teie ümber.
Kas otsite telerit, mis sobiks teie tuppa? Selle Ambilighti teleri peaaegu märkamatu raamiga ekraan sobib mis tahes sisekujundusega ja reguleeritava kõrgusega alus on ribakõlaritele ideaalne. Meie pakendites on kasutatud FSC sertifikaadiga ümbertöödeldud pappi ja meie prinditud materjalides ümbertöödeldud paberit.
Saate suurepärase ja selge teleri heli otse karbist välja võttes. Kui soovite enamat, võimaldab Philipsi juhtmevaba kodusüsteem koos DTS Play-Fi-ga luua mõne sekundiga ühenduse kodus olevate ühilduvate ribakõlaritede ja juhtmevabade kõlaritega. Saate isegi luua kodukino ruumilise helisüsteemi, kasutades telerit keskkõlarina.
Ei jõua ära oodata, millal mängida saab? Teie HDMI 2.1-ga 60Hz Ambilighti teler toetab kiiret mängimist ja selle Ultra Motion Clarity režiim annab teravama ja sujuvama pildi. Lülitage konsool sisse ja ülimadala sisendviivituse seade aktiveeritakse automaatselt ja Ambilighti mängurežiim muudab põnevuse veelgi suuremaks.
Mida te vaadata tahate? Google TV koondab filmid, saated ja palju muud teie rakendustest ja tellimustest ning korraldab need just teie jaoks. Saate soovitusi selle põhjal, mis teile meeldib, ja saate isegi oma telefonis Google TV rakendust kasutada oma jälgimisloendi kureerimiseks liikvel olles.
Saate valida häälassistente! Vajutage kaugjuhtimispuldil Google Assistanti nuppu ning saate kasutada oma häält filmide ja telesaadete otsimiseks, soovituste saamiseks, ühilduvate nutikate koduseadmete juhtimiseks ja paljuks muuks. Või paluge Alexal telerit juhtida Alexa toega seadmete abil.
Olenemata sellest, mida te vaatate, saate nautida eredat, üliteravat ja erksate värvidega pilti. Lisaks ühildub see 4K UHD Ambilight teler kõigi peamiste HDR-vormingutega, nii et näete HDR-sisu voogesituse ajal rohkem detaile isegi tumedates ja heledates kohtades.
Ambilight
Pilt/Ekraan
Ekraani lahutusvõime
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Android TV
Smart TV funktsioonid
Multimeedia rakendused
Töötlus
Heli
Ühenduvus
Toetatud HDMI-video funktsioonid
EL-i energiakaart
Võimsus
Tarvikud
Disain
Mõõtmed
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.