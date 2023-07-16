See, mille välimus tekitab põnevust. Philipsi P5 pildimootor.

Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärane kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.