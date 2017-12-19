Nähtav heliesitus võimaldab näha heli kaunidust

Läbimõeldud heli õhukeses kestas. Nautige saledasse ribakõlarisse paigutatud mikroelementide rea uskumatuid kõrgeid ja elutruid kesksagedusi. Kui kuulete iga sosinat, sammu ja põrandakriginat, võite vaid ette kujutada, kui selgelt kõlab iga mürtsatus, kõmakas ja plahvatus. Ja kui juttu tuleb bassihelidest, tagavad strateegiliselt paigutatud tagumised kõlarid kompromissitult sügavad ja rikkalikud toonid. See teler kõlab sama hästi, kui välja näeb.