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Tootmine lõpetatud
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED Android TV-ga
Philipsi revolutsiooniline 8600 seeria kasutab Quantum Doti LED-telerit koos suurepärase P5 mootori ja integreeritud soundbariga. Selle ainulaadse tootega saate nautida kaasahaaravalt tõetruud pilti ja vapustavalt head heli.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philipsi Perfect Colori tehnoloogia tagab tänu triljonitele varjudele elutruud värvid. Avastage hämmastavalt lai värvivalik ja tipptasemel värvitöötlus. Perfect Color hõlmab 100% ulatuses värvigammat ja 2250 triljoni värvi töötlust, mis tagavad tõetruu pildikvaliteedi.
Läbimõeldud heli õhukeses kestas. Nautige saledasse ribakõlarisse paigutatud mikroelementide rea uskumatuid kõrgeid ja elutruid kesksagedusi. Kui kuulete iga sosinat, sammu ja põrandakriginat, võite vaid ette kujutada, kui selgelt kõlab iga mürtsatus, kõmakas ja plahvatus. Ja kui juttu tuleb bassihelidest, tagavad strateegiliselt paigutatud tagumised kõlarid kompromissitult sügavad ja rikkalikud toonid. See teler kõlab sama hästi, kui välja näeb.
Google Play Store'i ja Philipsi rakenduste galerii abil saate teha enamat kui traditsiooniline teleri programmeerimine – teie ees avanevad tohutud filmide, teleprogrammide, muusika, rakenduste ja mängude veebikogud. 16 GB suurune laiendatav mälumaht tähendab seda, et lemmiksisu ja rohkemate rakenduste salvestamiseks on küllaldaselt ruumi.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
MultiRoomi Client ja Server toetab üksnes tasuta digitelesaadete esitamist.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
Soundbari, kõlarite ja muude heliseadmete jaoks on vaja HDMI-ühendust.