Lisage Androidi töötlemisjõud valikulise CRD50-mooduliga

Teie Philips Professional Displaysse on integreeritud Androidi süsteem kiibil (System-on-Chip, SoC). Valikuline CRD50-moodul on operatsioonisüsteemi seade, mis võimaldab kasutada Androidi töötlemisjõudu, ilma et läheks vaja kaableid. Lihtsalt lükake OPS-i pesasse, milles on olemas kõik mooduli käitamiseks vajalikud ühendused (sh toiteallikas).