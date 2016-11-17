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Tootmine lõpetatud
65PUS6521/12
Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler
Hämmastav suurus, hämmastav jõudlus. Philips 6520-seeria pakub imetlusväärset 65-tollist pilti koos üliterava 4K Ultra HD eraldusvõimega. See elegantsel Arc-alusel meistriteos on täis nutikaid funktsioone, mida on lihtne kasutada.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD teleril on neli korda parem eraldusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge eraldusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Mida parem on originaalsisu kvaliteet, seda paremat pilti ja eraldusvõimet kogete. Nautige veelgi teravamat pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.
Uus integreeritud HEVC (H.265) standard võimaldab teil nautida kvaliteetseid 4K-resolutsiooniga telesaateid.
Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.
4.2
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Gałgan
17/11/2016
Polska
Świetny TV
Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.