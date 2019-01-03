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Tootmine lõpetatud
65PUS6753/12
Üliõhuke 4K UHD LED Smart TV
Istuge mugavalt ja nautige suurepärase kvaliteediga 4K UHD pildikvaliteeti oma lihtsastikasutatavas Smart TV-s. SAPHI võimaldab lemmiksisule kiiresti juurde pääseda. Pixel Precise Ultra HD kuvab kõike tõrgeteta ja teravana. Ja Ambilight seob selle kõik tervikuks.
164 cm (65") Ambilight TV
1100 Pildikvaliteedi indeks
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI on kiire ja intuitiivne operatsioonisüsteem, mis võimaldab Philipsi Smart TV kasutamisest puhast rõõmu tunda. Nautige suurepärast pildikvaliteeti ja ühe nupuvajutusega ligipääsetavat lihtsa kujundusega menüüd. Nii saate telerit lihtsasti juhtida ning kiiresti Philipsi Smart TV populaarseid rakendusi (sh YouTube, Netflix jne) avada.
4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib ka kehva kvaliteediga signaali ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad mustad, valgemad valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid – alati ja igast allikast.
Tavalise Full HD teleri eraldusvõimest neli korda suurema eraldusvõimega Ultra HD esitab ekraanil üle 8 miljoni piksli ja kasutab meie unikaalset Ultra Resolution Upscalingu tehnoloogiat. Nautige originaalsisust olenemata täiustatud kvaliteediga pilte ning ülima sügavuse, kontrastsuse, loomuliku liikumise ja tõetruude detailidega teravaid kaadreid.
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Grzybekdaro
03/01/2019
Polska
Świetny telewizor
Telewizor miazga robi robotę. Gdybym miał kupować jeszcze raz wybrałbym ten sam. Oświetlenie za tv wyglada idealnie , kolory i jakość obrazu na najwyzszym poziomie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
deniatanasova
05/06/2019
България
Уникален телевизор
Много сме доволни, както от всички продукти на Филипс
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
ilincagyuri
07/05/2019
România
Foarte multumit
Am achizitionat acest produs si sunt foarte multumit de el , usor de montat si usor de folosit
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).