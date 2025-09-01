  • 30-päevane tagastusõigus

  Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
    PureProtect Quiet 2200 seeria Nutikas õhupuhasti

    AC2220/10

    Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.

    Tundke meie vaikseima õhupuhastiga kodus rõõmu puhtast ja ohutust õhust. See eemaldab mõne minutiga 99,97% allergeenidest ja saasteainetest, kasutades minimaalselt energiat ja tekitades minimaalselt müra. Selle kujundus sobib laitmatult kokku teie kodu ja elustiiliga.

    PureProtect Quiet 2200 seeria Nutikas õhupuhasti

    Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.

    Kogub tõhusalt kokku allergeenid ja saasteained.

    • Puhastab kuni 109 m2 tuba
    • Meie vaikseim õhupuhasti
    • Filtri kasutusaeg on 3 aastat
    • Puhastatud õhu kogus 420 m³/h (CADR)
    • HEPA- ja aktiivsöefilter
    Puhastab põhjalikult kuni 109 m2 suurused ruumid

    Puhastab põhjalikult kuni 109 m2 suurused ruumid

    Tänu võimsale filtreerimisele 420 m3/h (CADR) (1), suudab see hõlpsalt puhastada ruumid suurusega kuni 109 m2 ja 20 m2 ruumi saab puhtaks vähem kui 7 minutiga (2).

    Meie vaikseim õhupuhasti, loodud madala müra jaoks

    Meie vaikseim õhupuhasti, loodud madala müra jaoks

    Nautige meie vaikseimat, SilentWings-tehnoloogiaga õhupuhastit. See ventilaatorilabade disain, mis sai inspiratsiooni öökullide hääletust lennust, tagab puhastamise juba kõigest 13 dB(A) juures.

    3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

    3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

    Kolmetasemeline filtreerimine, mis hõlmab eelfiltrit, HEPA NanoProtecti ja aktiivsöefiltrit, püüab kinni 99,97% osakestest suurusega kuni 0,003 mikronit (4) – väiksemad isegi kõige väiksemast teadaolevast viirusest!

    Kauakestev filter kolmeks aastaks

    Kauakestev filter kolmeks aastaks

    Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (5) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.

    Looge lastele öötule abil rahustav ja puhas tuba

    Looge lastele öötule abil rahustav ja puhas tuba

    Valige režiimi „Laste uneaeg“ ajakava, et põhjalikult puhastada õhku enne, kui teie lapsed lähevad magama. Seade lülitub seejärel vaiksesse unerežiimi, kuid mahe öötuli jääb põlema. Nii tunnevad lapsed end pimedas ohutult ja vanemad ei pea muretsema.

    Püüab kinni 99,99% tolmu-, õietolmu- või lemmiklooma-allergeenidest

    Püüab kinni 99,99% tolmu-, õietolmu- või lemmiklooma-allergeenidest

    Kogu päeva kestev kaitse allergikutele. Eemaldab tolmulestad, õietolmu või hallitusseente eoste allergeenid (6) 99,99% ulatuses, samuti teadolevad allergia või heinapalaviku sümptomite põhjused (7). ECARF-i sertifikaadiga ja sobib allergikutele.

    Vähendab tõhusalt õhus viiruseid ja baktereid

    Vähendab tõhusalt õhus viiruseid ja baktereid

    Eemaldab 99,9% õhu kaudu levivatest viirustest ja bakteritest. Tehtud on sõltumatud katsed H1N1 gripiviiruse (8), stafülokokibakteri (9) kõrvaldamise kohta.

    Lukustab lõhnad ja gaasilised saasteained

    Lukustab lõhnad ja gaasilised saasteained

    Aktiivsöe kiht eemaldab lõhnad ja > 95% gaasilistest saasteainetest, mis kahjustavad siseruumide õhku (10): NO2 tööstus- ja liiklussaastest, tolueeni või lenduvad orgaanilised ühendid kodumajapidamises kasutatavatest värvidest, detergentidest ja mööblilt. Ohutu ja tõhus: ei sisalda ioone, kemikaale ega riku osoonikihti.

    Kasutab vähem energiat kui lambipirn

    Kasutab vähem energiat kui lambipirn

    Tundke rõõmu puhtamast õhust ja väikesest elektriarvest. Maksimumvõimsusel kasutab õhupuhasti 28 W energiat ehk vähem kui tavaline elektripirn.

    Tunnetab nutikalt teie siseruumide õhukvaliteeti ja kohandub vastavalt sellele

    Tunnetab nutikalt teie siseruumide õhukvaliteeti ja kohandub vastavalt sellele

    Saasteainete tuvastamiseks ja õhukvaliteedi ülevaate jaoks skannitakse toote ekraani või rakenduse vahendusel Aerasene’i tehnoloogia abil õhku 1000 korda sekundis. Automaatrežiimis valib seade nutikalt õige kiiruse igale olukorrale reageerimiseks.

    Rakendus Philips Air+ võimaldab juhtida puhastit ükskõik millisest asukohast

    Rakendus Philips Air+ võimaldab juhtida puhastit ükskõik millisest asukohast

    Õhukvaliteedi jälgimiseks nii toas kui õues ja kaugjuhtimise ning häälkäskluste kasutamiseks Google’i ja Alexa kaudu siduge õhupuhasti rakendusega Air+. Rakenduses valige AI tehnoloogia kasutamiseks režiim Auto+, misjärel kohandatakse seadet vastavalt teie harjumustele ja vähendatakse müra ning energiatarvet.

    Võite minna magama ja ärgata värske ning puhta õhuga

    Võite minna magama ja ärgata värske ning puhta õhuga

    Valige värske äratus, mille abil saab puhastamise kiirust järk-järgult enne äratusaja seadistamist suurendada. Õhtul puhastab režiim „Värske uneaeg“ teie ruumi enne voodisse minekut põhjalikult ja tervitab teid hubase ning sooja öötulega.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Värv
      Valge Arctic White
      Internetiühendus
      Jah (Air + rakendus)
      Hääljuhtimine
      Jah (Alexa, Google Home)

    • Tehnilised andmed

      Maksimaalne võimsus
      28 W
      Õhukvaliteedi andurid
      PM2.5
      Min helitase
      13 dB
      Max helitase
      45 dB

    • Talitlus

      CADR (puhastatud õhu väljundvõimsus) (osakesed, GB/T)
      420 m3/h
      Filtri kihid
      HEPA filter, aktiivsöefilter, eelfilter
      Osakeste filtreerimine
      99,97% 0,003 mikroni juures
      Max toasuurus
      109 m2

    • Kasutatavus

      Juhtme pikkus
      1,5 m
      Ajakava koostamise funktsioon
      Jah (rakenduses)
      Automaatrežiim
      Jah
      Unerežiim
      Jah
      Kiiruse seaded
      Jah (viis taset)
      Ekraani automaatne hämardamine
      Jah
      Öötuli
      Jah
      Õhukvaliteedi tagasiside
      Värvirõngas, numbriline
      Soovituslik filtrivahetus
      3 aastat

    • Ohutusfunktsioon

      Lapselukk
      Jah

    • Energiatõhusus

      Pinge
      100-240 V

    • Hooldus

      Teenindus
      2-aastane ülemaailmne garantii

    • Kokkusobivus teiste toodetega

      Komplektis olevad tarvikud 1
      FY2200/30

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote mõõtmed (L × S × K)
      48,6 × 28,0 × 28,0 cm
      Toote kaal
      4,1 kg
      Pakendi mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus)
      54,0 × 34,8 × 34,8 cm
      Kaal koos pakendiga
      5,72 kg

    • (1) Puhastatud õhu absoluutkogust (CADR) on testitud sertifitseeritud kolmanda osapoole laboris kooskõlas standardiga GB/T18801-2022.
    • (2) Arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013
    • (3) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 meetri kaugusel.
    • (4) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut
    • (5) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.
    • (6) Filtrit läbivast õhust, katsetatud majapidamise tolmulestadega, kase õietolmu ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi standardile SOP 350.003
    • (7) Allergiline riniit ja selle mõju astmale (ARIA) 2008, autor J. Bousquet ja ligikaudu 50 teist KOL-i, allergia 2008: 63 (väljaanne 86): 8–160
    • (8) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris gripiviirusega (H1N1) 30 m3 katsekambris, kasutades turborežiimi 1 h
    • (9) Testitud vastavalt standardile GB21551.3-2010 bakteriga S. albus, 30 m3 kambris, ühe tunni jooksul turborežiimis kolmanda osapoole laboris
    • (10) Ettevõtteväline GMT laborikatse, mis hõlmas järgmist: GB/T 18801-2022 ja TVOC, tolueen ja NO2: 30 m3 kambris ja turborežiimi kasutamine ühe tunni jooksul.
