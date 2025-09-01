AC2220/10
Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
Tundke meie vaikseima õhupuhastiga kodus rõõmu puhtast ja ohutust õhust. See eemaldab mõne minutiga 99,97% allergeenidest ja saasteainetest, kasutades minimaalselt energiat ja tekitades minimaalselt müra. Selle kujundus sobib laitmatult kokku teie kodu ja elustiiliga.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Tänu võimsale filtreerimisele 420 m3/h (CADR) (1), suudab see hõlpsalt puhastada ruumid suurusega kuni 109 m2 ja 20 m2 ruumi saab puhtaks vähem kui 7 minutiga (2).
Nautige meie vaikseimat, SilentWings-tehnoloogiaga õhupuhastit. See ventilaatorilabade disain, mis sai inspiratsiooni öökullide hääletust lennust, tagab puhastamise juba kõigest 13 dB(A) juures.
Kolmetasemeline filtreerimine, mis hõlmab eelfiltrit, HEPA NanoProtecti ja aktiivsöefiltrit, püüab kinni 99,97% osakestest suurusega kuni 0,003 mikronit (4) – väiksemad isegi kõige väiksemast teadaolevast viirusest!
Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (5) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.
Valige režiimi „Laste uneaeg“ ajakava, et põhjalikult puhastada õhku enne, kui teie lapsed lähevad magama. Seade lülitub seejärel vaiksesse unerežiimi, kuid mahe öötuli jääb põlema. Nii tunnevad lapsed end pimedas ohutult ja vanemad ei pea muretsema.
Kogu päeva kestev kaitse allergikutele. Eemaldab tolmulestad, õietolmu või hallitusseente eoste allergeenid (6) 99,99% ulatuses, samuti teadolevad allergia või heinapalaviku sümptomite põhjused (7). ECARF-i sertifikaadiga ja sobib allergikutele.
Eemaldab 99,9% õhu kaudu levivatest viirustest ja bakteritest. Tehtud on sõltumatud katsed H1N1 gripiviiruse (8), stafülokokibakteri (9) kõrvaldamise kohta.
Aktiivsöe kiht eemaldab lõhnad ja > 95% gaasilistest saasteainetest, mis kahjustavad siseruumide õhku (10): NO2 tööstus- ja liiklussaastest, tolueeni või lenduvad orgaanilised ühendid kodumajapidamises kasutatavatest värvidest, detergentidest ja mööblilt. Ohutu ja tõhus: ei sisalda ioone, kemikaale ega riku osoonikihti.
Tundke rõõmu puhtamast õhust ja väikesest elektriarvest. Maksimumvõimsusel kasutab õhupuhasti 28 W energiat ehk vähem kui tavaline elektripirn.
Saasteainete tuvastamiseks ja õhukvaliteedi ülevaate jaoks skannitakse toote ekraani või rakenduse vahendusel Aerasene’i tehnoloogia abil õhku 1000 korda sekundis. Automaatrežiimis valib seade nutikalt õige kiiruse igale olukorrale reageerimiseks.
Õhukvaliteedi jälgimiseks nii toas kui õues ja kaugjuhtimise ning häälkäskluste kasutamiseks Google’i ja Alexa kaudu siduge õhupuhasti rakendusega Air+. Rakenduses valige AI tehnoloogia kasutamiseks režiim Auto+, misjärel kohandatakse seadet vastavalt teie harjumustele ja vähendatakse müra ning energiatarvet.
Valige värske äratus, mille abil saab puhastamise kiirust järk-järgult enne äratusaja seadistamist suurendada. Õhtul puhastab režiim „Värske uneaeg“ teie ruumi enne voodisse minekut põhjalikult ja tervitab teid hubase ning sooja öötulega.
