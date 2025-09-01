Lukustab lõhnad ja gaasilised saasteained

Aktiivsöe kiht eemaldab lõhnad ja > 95% gaasilistest saasteainetest, mis kahjustavad siseruumide õhku (10): NO2 tööstus- ja liiklussaastest, tolueeni või lenduvad orgaanilised ühendid kodumajapidamises kasutatavatest värvidest, detergentidest ja mööblilt. Ohutu ja tõhus: ei sisalda ioone, kemikaale ega riku osoonikihti.