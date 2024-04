Eemaldatav 4 l veepaak hõlpsaks režiimivahetuseks

Hõlpsaks vahetuseks kaksikrežiimi ja ainult puhastaja režiimi vahel saate eemaldada veepaagi ja selle uuesti kinnitada. Hõlpsaks kasutamiseks ettenähtud veepaak mahutab 4 l vett, nii et mahutite täitmine harveneb. Vett on lihtne lisada, kuna see käib ülalt, ilma et oleks vaja kaant avada.