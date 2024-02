Sisseehitatud häiresüsteem teie kaitsmiseks

Ohutus tähendab sageli seda, et inimese asukoht on teada. Seadme sisseehitatud häiresüsteem äratab tähelepanu, see tähendab seda, et abi ei ole kunagi kaugel. Häiresüsteem, mis töötab kineetilisel energial, et vältida ootamatuid patareiprobbleeme, on täiendus, mis tagab teile meelerahu ja näitab, et teie ohutus on meie jaoks väga oluline.