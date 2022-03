Digitaalraadio selge ja raginateta raadioelamuse pakkumiseks

DAB-digitaalraadio on FM-analoogedastust täiendav uus raadiolevilahendus maapealsete saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajaile rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta ja puhta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud signaali. DAB-digitaaljaamade korral ei pea te jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel olles uuesti häälestama.