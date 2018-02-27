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Tootmine lõpetatud
AEA2700/12
Ühendage korraga kuni 3 nutitelefoni
Philips Bluetooth® adapter MULTIPAIRiga muudab teie Hi-Fi/PC kõlarisüsteemi traadita ühendusega helisüsteemiks. Liihtsalt ühendage adapter, et voogedastada muusikat juhtmevabalt kuni kolmest nutitelefonist, tahvelarvutist või Bluetoothiga varustatud seadmest.
Bluetooth® muusika vastuvõtja
MULTIPAIRiga
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
Digitaalväljund
Ühendage kuni 3 nutiseadet, et saaksite voogedastada muusikat ükskõik milliselt soovitud seadmelt ilma tarbetu lahtiühendamise ja taasühendamise vaevata. Laulu mängimiseks mõnelt teiselt seadmelt, lihtsalt võtke seade ja vajutage esitamise nuppu. Algsel seadmel lõppeb laulu mängimine ja esitamisele tuleb teie uus laul - ideaalne võimalus, et jagada muusikat sõpradega, pidudel või lihtsalt selleks, et kuulata lugusid, mis on salvestatud teie erinevatele seadmetele. Laske ka sõpradel ja pereliikmetel oma seadmeid ühendada - nii saate ühe hetkega vahetada ka üksteise muusikat.
Igal muusikasõbral on mobiilseadmes talle meelepärane veebipõhine raadiorakendus. Nüüd saate neid otse oma hi-fi-seadmes mängida.
Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-koodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord pettumust ja rahulolematust. Seevastu Hi-Fi adapter on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth® (aptX® ja AAC) juhtmeta tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja kristallselget heli. Uusimate Android™ nutitelefonide, tahvelarvutite ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.
4.4
5-st
12
Auhinnad
Macieek
27/02/2018
Polska
Miłe zaskoczenie
Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®
Rafał007
20/05/2015
Polska
Świetny produkt.
Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!
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See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®
Gabriel S
11/06/2020
România
Kinnitatud ostja
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Positiivsed omadused
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Kasutamise kuupäev 2019-05-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Kasutamise kuupäev 2019-05-11