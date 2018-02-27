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Tootmine lõpetatud

Bluetooth® adapter

AEA2700/12

4.4

| (12) Auhinnad

Ühendage korraga kuni 3 nutitelefoni

Philips Bluetooth® adapter MULTIPAIRiga muudab teie Hi-Fi/PC kõlarisüsteemi traadita ühendusega helisüsteemiks. Liihtsalt ühendage adapter, et voogedastada muusikat juhtmevabalt kuni kolmest nutitelefonist, tahvelarvutist või Bluetoothiga varustatud seadmest.

Kuva kõik eelised

Ühendage korraga kuni 3 nutitelefoni

  • Bluetooth® muusika vastuvõtja

  • MULTIPAIRiga

  • Bluetooth® aptX, AAC ja NFC

  • Digitaalväljund

MULTIPAIRiga saate kohe 3 seadme vahel muusikat vahetada

MULTIPAIRiga saate kohe 3 seadme vahel muusikat vahetada

Ühendage kuni 3 nutiseadet, et saaksite voogedastada muusikat ükskõik milliselt soovitud seadmelt ilma tarbetu lahtiühendamise ja taasühendamise vaevata. Laulu mängimiseks mõnelt teiselt seadmelt, lihtsalt võtke seade ja vajutage esitamise nuppu. Algsel seadmel lõppeb laulu mängimine ja esitamisele tuleb teie uus laul - ideaalne võimalus, et jagada muusikat sõpradega, pidudel või lihtsalt selleks, et kuulata lugusid, mis on salvestatud teie erinevatele seadmetele. Laske ka sõpradel ja pereliikmetel oma seadmeid ühendada - nii saate ühe hetkega vahetada ka üksteise muusikat.

Voogedastage oma nutitelefoni või tahvelarvuti muusikarakendustest muusikat hi-fi-seadmesse

Voogedastage oma nutitelefoni või tahvelarvuti muusikarakendustest muusikat hi-fi-seadmesse

Igal muusikasõbral on mobiilseadmes talle meelepärane veebipõhine raadiorakendus. Nüüd saate neid otse oma hi-fi-seadmes mängida.

Kõrge kvaliteediga Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika voogedastus

Kõrge kvaliteediga Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika voogedastus

Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-koodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord pettumust ja rahulolematust. Seevastu Hi-Fi adapter on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth® (aptX® ja AAC) juhtmeta tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja kristallselget heli. Uusimate Android™ nutitelefonide, tahvelarvutite ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

12

Auhinnad

4
1

27/02/2018

Polska

Polska

Miłe zaskoczenie

Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®

20/05/2015

Polska

Polska

Świetny produkt.

Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AEA2700 Adapter Bluetooth®

11/06/2020

România

România

Kinnitatud ostja

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Positiivsed omadused

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Kasutamise kuupäev 2019-05-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Kasutamise kuupäev 2019-05-11

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.