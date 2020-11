MULTIPAIRiga saate kohe 3 seadme vahel muusikat vahetada

Ühendage kuni 3 nutiseadet, et saaksite voogedastada muusikat ükskõik milliselt soovitud seadmelt ilma tarbetu lahtiühendamise ja taasühendamise vaevata. Laulu mängimiseks mõnelt teiselt seadmelt, lihtsalt võtke seade ja vajutage esitamise nuppu. Algsel seadmel lõppeb laulu mängimine ja esitamisele tuleb teie uus laul - ideaalne võimalus, et jagada muusikat sõpradega, pidudel või lihtsalt selleks, et kuulata lugusid, mis on salvestatud teie erinevatele seadmetele. Laske ka sõpradel ja pereliikmetel oma seadmeid ühendada - nii saate ühe hetkega vahetada ka üksteise muusikat.