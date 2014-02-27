Vooluvõrgu- või patareitoide paindlikuks kasutamiseks

Varustage oma Philipsi raadiokomplekti vooluga patareide või pistikupesa abil, mis teeb teie elu mugavamaks ja paindlikumaks. Kui pistikupesa ei ole käepärast või te ei soovi näotuid juhtmeid vedada, kasutage lihtsalt patareisid. Kui aga vajate püsivat ja stabiilset vooluallikat, ühendage komplekt otse pistikupessa. Nüüd saate tõeliselt nautida vabadust kuulata muusikat kõikjal, kus soovite.