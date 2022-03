Uinaku taimer, mida saab kasutada lühikese uinaku puhul ilma äratuse seadeid muutmata

Mitmete uuringute kohaselt mõjub päeval uinaku tegemine tervisele kosutavalt. Uinaku taimer aitab teil harjuda tervisliku uinaku tegemisega ilma, et peaksite muretsema sissemagamise pärast või äratust iga kord uuesti seadistama. Lihtsalt vajutage ühele nupule, et enne tegusate päevatoimetuste juurde naasmist 15 minuti kuni kahe tunni pikkust tervislikku uinakut nautida. Uinaku taimer loendab automaatselt aega nullini ja äratusheli kostub eelnevalt seadistatud ajal, et teid üles äratada.