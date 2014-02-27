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Tootmine lõpetatud
Ärgata on lihtne
Philipsi kellraadioga AJ3138/12 saab teie laps üles ärgata oma lemmikheli või -hääle peale. Vahetatavad helinad ja nupud lisavad personaalsust, samal ajal kui uinaku taimer võimaldab kella programmeerida, ilma et oleks vaja muuta äratusseadeid.
Salvestatav äratus
Uinaku taimer
Värvirõngad ja nupud
Patarei- või vooluvõrgutoide
Mitmete uuringute kohaselt mõjub päeval uinaku tegemine tervisele kosutavalt. Uinaku taimer aitab teil harjuda tervisliku uinaku tegemisega ilma, et peaksite muretsema sissemagamise pärast või äratust iga kord uuesti seadistama. Lihtsalt vajutage ühele nupule, et enne tegusate päevatoimetuste juurde naasmist 15 minuti kuni kahe tunni pikkust tervislikku uinakut nautida. Uinaku taimer loendab automaatselt aega nullini ja äratusheli kostub eelnevalt seadistatud ajal, et teid üles äratada.
Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol reguleeritav tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord Repeat (äratuse korduse) nuppu ja magage edasi. Viis minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Kui soovite kauem magada, vajutage nuppu Snooze (tukkumine) kaks korda, et tukkuda 10 minutit, ning kolm korda, et tukkuda 15 minutit.
Varustage oma Philipsi raadiokomplekti vooluga patareide või pistikupesa abil, mis teeb teie elu mugavamaks ja paindlikumaks. Kui pistikupesa ei ole käepärast või te ei soovi näotuid juhtmeid vedada, kasutage lihtsalt patareisid. Kui aga vajate püsivat ja stabiilset vooluallikat, ühendage komplekt otse pistikupessa. Nüüd saate tõeliselt nautida vabadust kuulata muusikat kõikjal, kus soovite.
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Auhinnad
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rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
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See arvustus tehti tootele AJ3138 Radiobudzik
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ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
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Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
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See arvustus tehti tootele AJ3138 Radiobudzik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3138 Radiobudzik