30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
AJ3270D/12
Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
Lemmikmuusika kuulamine iPodist/iPhone'ist on õige algus päevale. See kompaktne kell esitab ja laeb uusimaid iPodi/iPhone'i mudeleid ka siis, kui neil on kaitsekorpus ümber. Soovi korral saate äratusena kasutada ka raadiot või sumistit.
30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
2 W
Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.
Philipsi raadio tööaega saab lihtsalt määrata, sisestades digitaaltaimerisse soovitud minutite arvu. Raadio käivitab taimeri automaatselt ja lülitub määratud aja saabudes välja.
Arvustused