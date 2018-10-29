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Tootmine lõpetatud

Kellraadio iPodile/iPhone'ile

AJ3270D/12

Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel

Lemmikmuusika kuulamine iPodist/iPhone'ist on õige algus päevale. See kompaktne kell esitab ja laeb uusimaid iPodi/iPhone'i mudeleid ka siis, kui neil on kaitsekorpus ümber. Soovi korral saate äratusena kasutada ka raadiot või sumistit.

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Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel

  • 30-pin pistmikuga

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • FM, topeltäratus

  • 2 W

Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks

Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.

Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel

Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks

Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks

Philipsi raadio tööaega saab lihtsalt määrata, sisestades digitaaltaimerisse soovitud minutite arvu. Raadio käivitab taimeri automaatselt ja lülitub määratud aja saabudes välja.

Tehnilised andmed

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