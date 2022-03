Ümbertöötatud plastist korpus ja paberist pakkematerjalid

Keskkonna suhtes vastutustundlikult käituv Philips on alati püüdnud materjale ümber töötada. Ümbertöötamise eelised on tohutud – see vähendab vajadust taastumatute ressursside kasutamiseks ja leevendab niigi ülekoormatud planeedi olukorda. Ümbertöötamise puhul saab vähendada prügituhastamisrajatiste või prügilate kasutamist, millel on ökosüsteemile ja keskkonnale äärmiselt kahjulik mõju. See kell on suures ulatuses valmistatud ümbertöötatud materjalidest. Kogu korpus on valmistatud 100% ümbertöötatud plastist, paberil olevad trükised on valmistatud 100% ümbertöötatud paberist ja pakend sisaldab 90% ümbertöötatud materjale.