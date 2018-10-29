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AJ3570/12
Elage loodust rohkem hoides
On aeg hoolida keskkonnast. Bambusest ja keskkonnale ohututest materjalidest valmistatud Philipsi stiilne kell AJ3570/12 kulutab vähe energiat ja sellel on automaatne valgusandur, mis säästab energiat igal ajal.
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Keskkonna eest hoolitsamiseks võimaluste leimiseks peab loovalt ja arukalt mõtlema. Kella pealmisel plaadil bambuse kasutamine on keskkonnasõbralik ja lisab kellale ka stiili. Bambus pole kõigest ilus materjal, vaid ka taastub kiiremini kui puud. Väetise või putukamürgita väga kiirelt kasvava taime saab maha raiuda kolme- kuni viieaastaselt ning iga taime saab mitu korda raiuda. Lisaks sellele hõlmab bambuse kasutamine vähem saasteaineid ja süsinikdioksiidi heitmeid.
Keskkonna suhtes vastutustundlikult käituv Philips on alati püüdnud materjale ümber töötada. Ümbertöötamise eelised on tohutud – see vähendab vajadust taastumatute ressursside kasutamiseks ja leevendab niigi ülekoormatud planeedi olukorda. Ümbertöötamise puhul saab vähendada prügituhastamisrajatiste või prügilate kasutamist, millel on ökosüsteemile ja keskkonnale äärmiselt kahjulik mõju. See kell on suures ulatuses valmistatud ümbertöötatud materjalidest. Kogu korpus on valmistatud 100% ümbertöötatud plastist, paberil olevad trükised on valmistatud 100% ümbertöötatud paberist ja pakend sisaldab 90% ümbertöötatud materjale.
Ohtlike materjalide kasutamise piiramine väljendab Philipsi soovi luua inimkonnale ohutum elukeskkond. Lisaks täielikule vastavusele RoHS direktiivile, mis piirab levinud ohtlike kemikaalide (näiteks plii, kaadmium ja elavhõbe) kasutamist oleme piiranud ka muude ohtlike ainete kasutamist. Näiteks pole plastdetailides, trükkplaatides, toiteadapteris ega pakendis kasutatud PVC- ega BFR-materjale, vähendades halba mõju keskkonnale ja inimestele kasutamise ajal ja ka kõrvaldamise järel.
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