Laadige mõnda teist USB-seadet sisseehitatud USB-jaoturi abil

Tänapäeval on tavaline, et kodus on rohkem kui üks USB-seade. Selliseid seadmeid nagu fotokaamerad, mänguseadmed, mobiiltelefonid ja kaasaskantavad muusikamängijaid laetakse sageli USB kaudu. Vajaduse korral saate kasutada muundurit mikro- ja makro USB-pistmikuga, et saaksite raadiol oleva teise USB-jaoturi kaudu veelgi rohkem seadmeid laadida.