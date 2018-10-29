Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal

Alustage oma päeva selle kellraadio abil laetud mobiiltelefoniga. Kellraadio laeb ühel ajal teie mobiiltelefoni ja USB-seadet, nii et need ei saa iial tühjaks. Ärgake raadio või helisignaali saatel, topeltäratus võimaldab valida kaks erinevat äratusaega.