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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ4000B/12

Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal

Alustage oma päeva selle kellraadio abil laetud mobiiltelefoniga. Kellraadio laeb ühel ajal teie mobiiltelefoni ja USB-seadet, nii et need ei saa iial tühjaks. Ärgake raadio või helisignaali saatel, topeltäratus võimaldab valida kaks erinevat äratusaega.

Kuva kõik eelised

sisseehitatud mikro-USB-kaabli abil

Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal

  • Kaks USB-porti laadimise jaoks

  • FM, Analoogtuuner

  • Topeltäratus

  • Aja ja äratuse varundamine

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Korrake äratust, et veel veidi magada

Korrake äratust, et veel veidi magada

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.