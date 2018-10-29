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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
AJ4000B/12
Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal
Alustage oma päeva selle kellraadio abil laetud mobiiltelefoniga. Kellraadio laeb ühel ajal teie mobiiltelefoni ja USB-seadet, nii et need ei saa iial tühjaks. Ärgake raadio või helisignaali saatel, topeltäratus võimaldab valida kaks erinevat äratusaega.
Kaks USB-porti laadimise jaoks
FM, Analoogtuuner
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.
Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.
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