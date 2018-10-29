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Tootmine lõpetatud
AJ4200/12
Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal
Philipsi kellraadioga ärkate oma lemmikraadiojaama kuuldes ja lisaks sellele laeb seade magamise ajal ka teie mobiiltelefoni. Raadiol on topeltäratus – argipäevaks ja nädalavahetuseks – ja suur hea loetavusega LCD-ekraan.
Laadige mobiiltelefoni/USB-seadet
Integreeritud laadimisotsikute hoiulaegas tagab, et need on alati kellraadio läheduses ja paigutatud organiseeritult. Seadmel on otsikud erinevate mobiiltelefonide jaoks ja konnektor ka mini-USB-seadmetele.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
LCD-ekraanil kuvatakse selgelt kuupäeva ja nädalapäeva.
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