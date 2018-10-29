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Tootmine lõpetatud

Digitaalhäälestusega kellraadio

AJ4200/12

Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal

Philipsi kellraadioga ärkate oma lemmikraadiojaama kuuldes ja lisaks sellele laeb seade magamise ajal ka teie mobiiltelefoni. Raadiol on topeltäratus – argipäevaks ja nädalavahetuseks – ja suur hea loetavusega LCD-ekraan.

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Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal

  • Laadige mobiiltelefoni/USB-seadet

Integreeritud hoiulaegas laadimisotsikute hoidmiseks

Integreeritud hoiulaegas laadimisotsikute hoidmiseks

Integreeritud laadimisotsikute hoiulaegas tagab, et need on alati kellraadio läheduses ja paigutatud organiseeritult. Seadmel on otsikud erinevate mobiiltelefonide jaoks ja konnektor ka mini-USB-seadmetele.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Kuupäeva ja nädalapäeva kuva

Kuupäeva ja nädalapäeva kuva

LCD-ekraanil kuvatakse selgelt kuupäeva ja nädalapäeva.

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