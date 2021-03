Integreeritud hoiulaegas laadimisotsikute hoidmiseks

Integreeritud laadimisotsikute hoiulaegas tagab, et need on alati kellraadio läheduses ja paigutatud organiseeritult. Seadmel on otsikud erinevate mobiiltelefonide jaoks ja konnektor ka mini-USB-seadmetele.