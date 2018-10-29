Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal

Philipsi kellraadioga ärkate oma lemmikraadiojaama kuuldes ja lisaks sellele laeb seade magamise ajal ka teie mobiiltelefoni. Raadiol on topeltäratus – argipäevaks ja nädalavahetuseks – ja suur hea loetavusega LCD-ekraan.