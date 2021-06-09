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Tootmine lõpetatud
Ärgake ja vaadake
Philipsi sõbralik kellraadio muudab iga hommiku eriliseks. Selle kellaaja projektsioon töötab igal pinnal: lihtsalt ärgake, avage silmad ja näetegi kellaaega. Iga hommik läheb aina paremaks.
Aja projitseerimine
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Patarei- või vooluvõrgutoide
Tagantvalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellelt näete selget ülevaadet olulisest teabest.
Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.
Sisseehitatud FM-tuuneri abil saate iga päev oma lemmiklugusid või uudiseid raadiojaamast nautida. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite kuulata.
4.2
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas
Kasutamise kuupäev 2019-06-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas
Kasutamise kuupäev 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4800 Радиочасовник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4800 Радиочасовник