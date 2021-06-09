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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ4800/12

4.2

| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Ärgake ja vaadake

Philipsi sõbralik kellraadio muudab iga hommiku eriliseks. Selle kellaaja projektsioon töötab igal pinnal: lihtsalt ärgake, avage silmad ja näetegi kellaaega. Iga hommik läheb aina paremaks.

Kuva kõik eelised

kellaaja projektsiooni

Ärgake ja vaadake

  • Aja projitseerimine

  • FM, digitaalhäälestus

  • Topeltäratus

  • Patarei- või vooluvõrgutoide

Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan hea nähtavuse tagamiseks väheses valguses

Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan hea nähtavuse tagamiseks väheses valguses

Tagantvalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellelt näete selget ülevaadet olulisest teabest.

Korrake äratust, et veel veidi magada

Korrake äratust, et veel veidi magada

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Sisseehitatud FM-tuuneri abil saate iga päev oma lemmiklugusid või uudiseid raadiojaamast nautida. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite kuulata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas

Kasutamise kuupäev 2019-06-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas

Kasutamise kuupäev 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4800 Радиочасовник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4800 Радиочасовник

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.