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Tootmine lõpetatud
Muutke oma päev kirjuks
Väljendage oma stiili elegantse magamistoakellaga, milles on peidus rohkem kui välja paistab. See Philipsi kell AJ5000/12 valib sisselülitamisel automaatselt õige aja ja loob meeleolu värviliste tuledega.
Mitmevärviline meeleoluvalgustus
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Värvid ja valgus võivad mõjutada teie meeleolu. Üks kombinatsioon võib anda teile energiat, teine aidata teil keskenduda. Värviline valgus on kahtlemata ka meeldiv ja muudab ruumi huvitavamaks. Sellel kellraadiol on mitmevärviline meeleoluvalgustus, mis esitab rohkem kui 32 000 värvi, et saaksite valida arvukate toonide hulgast enda meeleolu või ruumi jaoks sobiva.
Võite meeleoluvalgustuse värve ka järjest esitada, nautides kirgast valgustust. Võite valgustuse ka meeldiva, tuju või ruumiga sobiva värvi juures peatada.
Alustage päeva suurepäraselt, omavalitud äratusviisiga. Laske helisignaalil või meloodial end äratada või valige lemmikraadiojaam. Äratuse kõlades võib süüdata ka meeleoluvalguse, et muuta hommikud veelgi meeldivamaks. Meeleoluvalgus muutub vastavalt sellele, kui kaua olete pärast äratuse kõlamist edasi tukkunud. Esimesed kümme minutit on see roheline, seejärel kollane ja lõpuks muutub punaseks, andes märku, et hakkate hiljaks jääma.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Iorgas777
06/12/2015
România
Ceva deosebit, merita cumparat.
Radio fara antena ai 15-20 programe, lumini ambientale deosebite, display future, are clasa ...5 stele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital