Meloodia, raadio või helisignaali ja meeleoluvalgusega äratus

Alustage päeva suurepäraselt, omavalitud äratusviisiga. Laske helisignaalil või meloodial end äratada või valige lemmikraadiojaam. Äratuse kõlades võib süüdata ka meeleoluvalguse, et muuta hommikud veelgi meeldivamaks. Meeleoluvalgus muutub vastavalt sellele, kui kaua olete pärast äratuse kõlamist edasi tukkunud. Esimesed kümme minutit on see roheline, seejärel kollane ja lõpuks muutub punaseks, andes märku, et hakkate hiljaks jääma.