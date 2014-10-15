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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ5030/12

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Ärgake ja vaadake

Nautige võimalust kuvada aega mis tahes pinnal. Muutke kujutis teravamaks või pöörake peeglit, et kuvada kellaaeg lakke või seinale. Kell seab aja automaatselt ning äratuseks on võimalik kasutada nii meloodiat, raadiot kui ka sumistit.

Kuva kõik eelised

projitseeritud kellaaega

Ärgake ja vaadake

  • Aja projitseerimine

  • FM, digitaalhäälestus

  • Topeltäratus

  • Aja ja äratuse varundamine

Paindlik projitseerimisnurk heaks nähtavuseks igast asendist

Organiseerige oma aega kellaga, mis tänu painduvale projitseerimistorule kuvab kellaaega, kuhu iganes soovite. Reguleerimisnuppudega võib toru reguleerida vertikaal- ja horisontaalasendisse, et see kuvaks aega sinna, kuhu vaja – seinale, lakke või mööblile. See lubab teil vaadata kellaaega ilma, et peaksite peadki pöörama, ja see näeb lihtsalt hea välja.

Reguleeritav fookus kõige teravamaks aja projitseerimiseks

Projitseerige ajakujutist, mis on alati terav, kergesti kasutatava reguleeritava fookusega. Saate kohandada fookust vahemikus 1–2,5 m, et säiliks puhas projitseeritud kujutis. Nautige puhast ja teravat kujutist, et teil oleks alati selge vaade ajale.

Peegelpildis kuvamise nupp

Kellraadio projitseerib aega teile mugavaks vaatamiseks seinale või lakke. Peegelpildis kuvamise nuppu kasutades võite pöörata kellaaja kujutist 180 kraadi, et näeksite seda paremini igas ruumi osas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

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See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

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See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.