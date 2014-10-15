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Tootmine lõpetatud
Ärgake ja vaadake
Nautige võimalust kuvada aega mis tahes pinnal. Muutke kujutis teravamaks või pöörake peeglit, et kuvada kellaaeg lakke või seinale. Kell seab aja automaatselt ning äratuseks on võimalik kasutada nii meloodiat, raadiot kui ka sumistit.
Aja projitseerimine
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Organiseerige oma aega kellaga, mis tänu painduvale projitseerimistorule kuvab kellaaega, kuhu iganes soovite. Reguleerimisnuppudega võib toru reguleerida vertikaal- ja horisontaalasendisse, et see kuvaks aega sinna, kuhu vaja – seinale, lakke või mööblile. See lubab teil vaadata kellaaega ilma, et peaksite peadki pöörama, ja see näeb lihtsalt hea välja.
Projitseerige ajakujutist, mis on alati terav, kergesti kasutatava reguleeritava fookusega. Saate kohandada fookust vahemikus 1–2,5 m, et säiliks puhas projitseeritud kujutis. Nautige puhast ja teravat kujutist, et teil oleks alati selge vaade ajale.
Kellraadio projitseerib aega teile mugavaks vaatamiseks seinale või lakke. Peegelpildis kuvamise nuppu kasutades võite pöörata kellaaja kujutist 180 kraadi, et näeksite seda paremini igas ruumi osas.
4.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
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See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik
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See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
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See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ5030 Radiobudzik