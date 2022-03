Paindlik projitseerimisnurk heaks nähtavuseks igast asendist

Organiseerige oma aega kellaga, mis tänu painduvale projitseerimistorule kuvab kellaaega, kuhu iganes soovite. Reguleerimisnuppudega võib toru reguleerida vertikaal- ja horisontaalasendisse, et see kuvaks aega sinna, kuhu vaja – seinale, lakke või mööblile. See lubab teil vaadata kellaaega ilma, et peaksite peadki pöörama, ja see näeb lihtsalt hea välja.