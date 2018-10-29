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Tootmine lõpetatud

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile/iPadile

AJ7050D/12

Ärgake suurepärase muusika saatel

Laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi Lightning-ühenduse kaudu, esitades samal ajal küllusliku ja selge heliga muusikat. See stiilne äratusega kellraadio on varustatud täiendava USB-pordiga, mis võimaldab samaaegselt laadida lisaseadet, ja äratab teid õigel ajal.

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selle iPodi/iPhone'i/iPadi dokkimisjaama abil

Ärgake suurepärase muusika saatel

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

  • USB-port laadimiseks

  • 8 W, FM, topeltäratus

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Lisa-USB täiendava nutitelefoni või tahvelarvuti laadimiseks

Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'i/iPadiga dokkimise ajal

Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'i/iPadiga dokkimise ajal

Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi jooksul teie iPodi/iPhone'i/iPadiga. Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi seadistama.

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.