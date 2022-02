Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks

Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.