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Tootmine lõpetatud
AJ7050D/12
Ärgake suurepärase muusika saatel
Laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi Lightning-ühenduse kaudu, esitades samal ajal küllusliku ja selge heliga muusikat. See stiilne äratusega kellraadio on varustatud täiendava USB-pordiga, mis võimaldab samaaegselt laadida lisaseadet, ja äratab teid õigel ajal.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
USB-port laadimiseks
8 W, FM, topeltäratus
Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi jooksul teie iPodi/iPhone'i/iPadiga. Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi seadistama.
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