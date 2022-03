Selge ja lihtne must läikiv ekraan

Must läikiv ekraan kuvab selgelt nii kellaaega, jaama kui ka DAB-signaali tugevust. See kellraadio on varustatud kohandatava ekraanivalguse ja tagavaraakuga. Nii ei pea te voolukatkestuste korral oma kella uuesti seadistama.