Automaatse aja sünkroonimisega on aeg alati õige ilma tülika seadistamiseta

Tänu kellraadio automaatsele ajaseadistusfunktsioonile ei pea te enam kunagi kella seadistama. Kell sünkroonitakse raadiosignaalide abil automaatselt isegi siis, kui see on välja lülitatud. Kui aega on vaja kohe seadistada, uuendab kellraadio seadeid ühe minuti jooksul ja sünkroonib aega regulaarselt raadiosignaalide abil, et tagada alati õige kellaaeg. Võite usaldada Philipsi raadiot õige kellaaja näitamisel ilma tülika seadistamiseta esmakordsest pakendist väljavõtmisest alates ja ka voolukatkestuse korral.