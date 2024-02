Ärgake loodushelide saatel ja alustage päeva värskelt

Mitmetel äratuskelladel on erinevad äratushelide valikud. Selle Philipsi kellraadio eripära on võimalus äratada loodushelide, raadiojaama või tavalise äratussignaaliga. Olenemata sellest, kas soovite ärgata loodushelide või lemmikmuusika saatel, see kellraadio saab hakkama kõigega.