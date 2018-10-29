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Tootmine lõpetatud
AS170/12
Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni
Nautige head heli sel ajal, kui kõlar AS170 teostab Androidiga telefoni kiirlaadimist. Ühildub kõikide Bluetoothiga varustatud seadmetega muusika lihtsaks ja pingutusteta voogedastamiseks. See isegi äratab teid raadiost tuleva muusikaga.
Bluetooth®
Androidile
FM
6 W
Philips FlexiDocki täiustatud versioonil on mikro-USB-ühenduspesa, mis on ideaalne Android-telefonidele. Tänu ühenduspesa siledate ja ümarate servadega disainile sobivad dokkimisseadmesse suurepäraselt kõik Androidiga telefonid. Seda saab maksimaalselt reguleerida. Lihtsalt libistage ühenduspesa vasakule või paremale või pöörake seda, et see sobiks teie telefoni mikro-USB-pordi iga asukoha või paigutusega. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne.
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Google Playst allalaadimiseks saadaolev vidin Philips Bluetooth Audio Connect võimaldab teie mobiilseadet hõlpsalt ühendada ja siduda mis tahes Philipsi Bluetoothiga heliseadmega. Philipsi Bluetoothiga heliseadme automaatseks lisamiseks, sidumiseks ja sellega ühendamiseks toksake vidinat. Pärast sidumist saate ikoone ka ümber nimetada ja muuta. See vidin võimaldab teil omada mitut Philipsi heliseadet, võimaldades teil hõlpsalt erinevate Bluetoothiga seadmete vahel ümber lülituda. Lihtsalt toksake soovitud Philipsi heliseadme valimiseks ja voogedastuse alustamiseks.
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