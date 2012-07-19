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Tootmine lõpetatud
Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
See stiilne Philipsi dokkimisega kõlar AS351/12 esitab muusikat eriti kvaliteetselt. Dokkige oma Androidiga telefon, et seda laadida ja muusikat esitada, või kasutage USB-porti, et mõnda teist seadet laadida. Kõlari komplektis on Songbird, et saaksite telefonis ja arvutis olevat sisu lihtsasti sünkroonida.
Androidile
Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas telefoni ühenduspistmik on selle allosas, küljel või hoopis ülaosas. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma Android-telefoni kõlari keskele.
Kuulake kõiki oma lemmiklaule kõlarist, mis pakub suurepärast heli. See dokkimisega kõlar esitab muusikat Bluetoothi abil teie Androidi seadmest. Lihtsalt laadige alla tasuta Philipsi rakendus DockStudio ning Bluetooth lülitatakse automaatselt sisse ja ühendatakse niipea, kui seade on dokitud. Võite nautida ületamatut mugavust ning võimsat ja erakordset heli. Vähesed asjad kõlavad nii hästi.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
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Izka83
19/07/2012
Polska
Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.
Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.
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filemonik
07/11/2013
Polska
Produkt o wielu dobrych funkcjach.
Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.
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See arvustus tehti tootele AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®