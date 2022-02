Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks ja laadimiseks

Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas telefoni ühenduspistmik on selle allosas, küljel või hoopis ülaosas. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma Android-telefoni kõlari keskele.