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Tootmine lõpetatud

A9 juhtmevabad Hi-Fi kõlarid

AW9000/10

2.5

| (2) Auhinnad

Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

Nautige oma muusikat juhtmevabalt ja kvaliteetse heliga Philips Fidelio juhtmevabade Hi-Fi kõlarite abil. Saate 6 Hi-Fi kõlarielemendiga muusikat pingutuseta voogedastada ja tekitada jõulise heli ja tipptasemel stereokujutise.

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Helist haaratud

Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

  • Kvaliteetne stereoheli

  • 100 W, 6 Hi-Fi kõlarielementi

  • Digitaal- ja analoogsisend

Digitaal- ja analoogheli sisendid suurema paindlikkuse heaks

Digitaal- ja analoogheli sisendid suurema paindlikkuse heaks

Digitaal- ja analoogheli sisendid ning juhtmevaba voogedastus annavad suurema valikuvõimaluse. Ühendage seadmega teler, Blu-Ray mängija, mängukonsooli või muu meediamängija ja nautige oma Philipsi kõlaritest kvaliteetset heli.

Kiire ja hõlbus paigaldus

Igaüks võib Fidelio juhtmevaba Hi-Fi-kõlarid võib üles – ei pea olema tehnikaspetsialist, et vaid viie minutiga ägeda elamuse osaliseks saada Me soovime, et naudiksite oma Fidelio kõlareid nii kiiresti kui võimalik, seetõttu oleme näinud vaeva, et tagada seadme lihtne ülesseadmine. Fidelio süsteem isegi juhendab teid sõbralikult ja selgelt.

Kaldasetusega kujundus, et stereohelilava oleks laiem

Kaldasetusega kujundus, et stereohelilava oleks laiem

Kõlaritel on erilise nurga all paiknevad profitasemega Hi-Fi-kõlarimagnetid, mis tekitavad eriti laia ja sügava helilava. Kõlarimagnetite asukoht muudab heli enneolematult dünaamiliseks kõikjal ruumis. Tänu omapärasele kujundusele sobituvad kõlarid ideaalselt igasse keskkonda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.5

5-st

2

Auhinnad

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

See arvustus tehti tootele AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

See arvustus tehti tootele AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

See arvustus tehti tootele AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

See arvustus tehti tootele AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

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