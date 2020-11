CD, CD-R-i ja CD-RW esitamine

Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.