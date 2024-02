Ideaalne helisüsteem igale üritusele

See Philipsi kõlarisüsteem AZP6/12 toimib instrumentaal- ja võimsusvõimendina, sellel on iPodi/iPhone'i dokk, CD-mängija ja kassettmagnetofon. Tänu käepärasele suurusele saab seda mugavalt kaasas kanda, mistõttu sobib see kaasa võtmiseks väikestele ja keskmise suurusega üritustele, nt seminarid. Vaadake kõiki eeliseid