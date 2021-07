Täiustatud tehasepoolne värvikalibreerimine

Ükskõik, kas paigaldate videoseina 3 × 3, 2 × 4 või 5 × 5 kombinatsioonis, soovite alati, et iga kujundi mõju oleks kooskõlas kasutatava ekraaniga. Seetõttu kalibreeritakse iga ekraani spetsiaalselt juba tehases, et see vastaks uuenduslike videoseinte kõrgeimatele standarditele.