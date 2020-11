Koondage kuni 5 izzy kõlarit izzylink™-i abil mitmes toas nautimiseks

izzylink™ on IEEE 802.11n standardit kasutav juhtmevaba tehnoloogia, mis võimaldab mitu kõlarit ühte juhtmevabasse võrku ühendada. Võrku saab ühendada kuni viis kõlarit, ilma et vajaksite seadistamiseks ruuterit, Wi-Fi parooli või ühtegi nutiseadme rakendust. Võrku izzy kõlarite lisamine on imelihtne, et saaksite üheaegselt mitmes ruumis muusikat nautida. Iga kõlari puhul saab ühe puudutusega määrata, kas kasutate seda eraldiseisvana või osana mitut ruumi hõlmavast võrgustikust.