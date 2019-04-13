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Tootmine lõpetatud
Ühe puudutusega muusika igasse tuppa
Philips izzy kaasaskantav kõlar BM6 edastab muusikat juhtmevabalt Bluetoothi abil.. Tänu pritsmekindlusele võite seda kasutada vannitoas, köögis või õues. Võite alustada ühega ja lisada teisi, et kuulata muusikat mitmes toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakendusteta.
Bluetooth®
Pritsmekindel
Laetav aku
izzylink™ Multiroomi jaoks
Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmel lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretult muusikat vahetada.
Philips izzy BM6 on varustatud kahe 2” täissageduselemendi ja kahe vastastikku asetseva passiivradiaatoriga, mis tagavad tasakaalustatud ja selge heli.
Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i rühmas olevad kõlarid mängivad sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega muusika jagamine on täpselt nii lihtne.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи