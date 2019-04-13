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Tootmine lõpetatud

izzyJuhtmeta kaasaskantav Multiroomi kõlar

BM6B/10

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy kaasaskantav kõlar BM6 edastab muusikat juhtmevabalt Bluetoothi abil.. Tänu pritsmekindlusele võite seda kasutada vannitoas, köögis või õues. Võite alustada ühega ja lisada teisi, et kuulata muusikat mitmes toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakendusteta.

Kuva kõik eelised

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

  • Bluetooth®

  • Pritsmekindel

  • Laetav aku

  • izzylink™ Multiroomi jaoks

MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada

Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmel lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretult muusikat vahetada.

Kaks kõlarielementi ja passiivjahutus tagavad kaasahaarava heli

Kaks kõlarielementi ja passiivjahutus tagavad kaasahaarava heli

Philips izzy BM6 on varustatud kahe 2” täissageduselemendi ja kahe vastastikku asetseva passiivradiaatoriga, mis tagavad tasakaalustatud ja selge heli.

Grupi juhtkõlari muutmine käib vaid ühe puudutusega

Grupi juhtkõlari muutmine käib vaid ühe puudutusega

Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i rühmas olevad kõlarid mängivad sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega muusika jagamine on täpselt nii lihtne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.