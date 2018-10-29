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Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT51W/00

Tehke tantsule ruumi

Viige oma muusika kodust välja, haarates kaasa taskusse mahtuva Bluetooth-kõlari. See väike kõlar tagab kuus tundi mänguaega ja selge heli isegi maksimaalse helitugevuse korral. Juhtmevaba ulatus on 10 m, võimaldades tantsu jaoks piisavalt ruumi.

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Tehke tantsule ruumi

  • Bluetooth®

  • Valge

1,5-tolline täisulatusega kõlar. Selge heli.

Kõigest 90 g kaaluv kõlar on nii pisike, et te isegi ei pane tähele selle kaasavõtmist. 1,5-tolline täisulatusega kõlar tagab selge heli isegi maksimaalse tugevuse korral.

5 tundi mänguaega

Täislaetud aku tagab 5 tundi mänguaega. Laadimine võtab aega vähem kui 3 tundi ja seda on lihtne teha, kasutades komplektis olevat mikro-USB kaablit.

Bluetooth ühendamiseks valmis alates sisselülitamisest

Bluetoothi seadmega ühendamine on lihtne. Lihtsalt lülitage kõlar sisse ja alustage ühendamist. Juhtmevaba ulatus on 10 m.

Tehnilised andmed

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