Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks

Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida veelgi elavama ruumilise efektiga, just nii, nagu see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt lülituda autojuhi ja kaasreisijate muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle tulemusena saavutataks autos parim helikese. Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et saaksite kõige paremini, lihtsalt ja dünaamiliseslt ühildada oma muusikakuulamise vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos olles.