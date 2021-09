Sisseehitatud Bluetooth vabakäekõnede tegemiseks ja kõlaritest muusika kuulamiseks

Philipsi automeelelahutussüsteemi abil on teil alati kõige üle kontroll. Sisseehitatud Bluetooth laseb teil ühendada oma iPhone'i auto helisüsteemiga, et saaksite teha vabakäekõnesid ja neid ka vastu võtta, kasutades selleks sisseehitatud mikrofoni ja autokõlareid. Autokõlarites saate kuulata ka iPhone'is olevat muusikat, ilma et peaksite oma seadme dokkimisalusele panema. Stabiilne ühendus ja suurepärane helikvaliteet tagavad, et telefonikõned on alati hea kuuldavusega. Philips võimaldab teil hoida oma silmad teel ja käed roolirattal, nii on teil ohutum ja nauditavam sõita!