HDMI 4K2K signaaliedastus Ultra HD sisu nautimiseks

HDMI 4K2K kasutab HDMI 1.4 standardit. See võimaldab edastada ülikõrglahutusega (UHD) videomaterjali. Praegu viitab see 4K resolutsioonile, mis on kuni 4096 pikslit lai ja 2160 kõrge, ehk neli korda suurem kui tavapärane 1080p HD-ekraan. Termini alla kuuluab ka veidi madalam 4K resolutsioon: 3840 pikslit lai ja 2160 pikslit kõrge. HDMI 1.4 toetab mõlemat vormingut. 4K ekraanid viivad kõrgema taseme kodukinosüsteemid samasse klassi paljude kommertskinoekraanidega. Et kõlarid ka tulevikule vastu peaks, on see standard integreeritud 4K-telerite arengustrateegiasse.