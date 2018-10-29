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Tootmine lõpetatud

Zeniti kodukinokõlarid

CSS5530G/12

Nautige Zeni välimust ja tunnetust

Nautige Philips Zeniti kinokõlarite puhast lihtsust ja selle kaasaegsetest ehtsatest materjalidest edastatavat naturaalset ja tasakaalustatud heli. Nutikas juhtmesüsteem ja juhtmeta tagumised kõlarid tagavad muretu ja nauditava elamuse.

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Juhtmete ja segaduseta

Nautige Zeni välimust ja tunnetust

  • 5.1 kan. juhtmeta taga- ja basskõl.

  • Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

  • HDMI 4K-2K

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

Nutikas kaablihaldussüsteem organiseerib kaablid läbi toa

Juhtmeta tagumised kõlarid ja basskõlar on muretult ülesseatavad

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.