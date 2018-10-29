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Tootmine lõpetatud
CSS5530G/12
Nautige Zeni välimust ja tunnetust
Nautige Philips Zeniti kinokõlarite puhast lihtsust ja selle kaasaegsetest ehtsatest materjalidest edastatavat naturaalset ja tasakaalustatud heli. Nutikas juhtmesüsteem ja juhtmeta tagumised kõlarid tagavad muretu ja nauditava elamuse.
5.1 kan. juhtmeta taga- ja basskõl.
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
HDMI 4K-2K
Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.
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