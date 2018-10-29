Nautige Zeni välimust ja tunnetust

Nautige Philips Zeniti kinokõlarite puhast lihtsust ja selle kaasaegsetest ehtsatest materjalidest edastatavat naturaalset ja tasakaalustatud heli. Nutikas juhtmesüsteem ja juhtmeta tagumised kõlarid tagavad muretu ja nauditava elamuse.