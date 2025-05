Energiasäästlik jahutus igaks päevaks.

See võimsusel 47 W töötav ventilaator on 60 korda energiasäästlikum kui tavaline teisaldatav kliimaseade. Seega on elektrikulud oluliselt väiksemad, kuid jahutus on siiski mõnus ja värskendav. Minimaalselt energiat, parajalt jahutust.