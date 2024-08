Lihtne kanda, lihtne puhastada

Ruumisäästlik lauapealne disain ilma tõhususes järeleandmisi tegemata. Kõigest 2,3 kg kaaluvat ventilaatorit on lihtne ühest kohast teise viia ning see on ühtviisi mugav nii laua peal kui ka öösel voodi kõrval. Lisaks on ventilaator disainitud nii, et seda oleks lihtne puhastada: see vajab vaid niiske lapiga pühkimist.