Säästke konditsioneeri elektrikuludelt kuni 180 kWh

Meie ventilaator võimaldab tõsta konditsioneeri termostaati seitse kraadi, ilma et peaksite mugavuses järeleandmisi tegema. See võimaldab säästa aastas kuni 180 kWh, mis tähendab kuni 45 € väiksemaid elektriarveid. Lisaks on see energiatõhus, tarbib kuni 48 W – vähem kui tavaline elektripirn ja 50 korda vähem kui tavaline teisaldatav konditsioneer.(3)