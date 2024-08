Võimas, ent siiski vaikne jahutus

Nautige võimsat jahutust minimaalse müra ja energiakasutusega. See isepöörlev ventilaator, mis on kujundatud suure toimivuse jaoks, annab kiire jahutusefekti kogu ruumile. Suvandina võib see ka teie lemmiklõhnasid õhku levitada.