Esitage ja laadige oma iPodi samal ajal

Nautige oma lemmik-MP3-muusikat ka iPodi laadimise ajal! Dokiga saate ühendada iPodi otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata lemmikmuusikat suurepärase heliga. See ka laeb iPodi esitamise ajal, et võiksite nautida muusikat muretsemata iPodi aku tühjenemise pärast. Puldiga saate navigeerida, valida ja esitada iPodi salvestatud muusikat. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb iPodi dokkimise ajal automaatselt.